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Пандемия COVID-19

В школах Екатеринбурга 12 классов перевели на дистанционное обучение из-за коронавируса

На удаленку перешли также 10 групп в детских садах

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 сентября. /ТАСС/. 12 классов в школах и 10 групп в детских садах Екатеринбурга перевели на дистанционное обучение из-за случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом во вторник сообщили ТАСС в департаменте образования администрации Екатеринбурга.

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"По данным на 7 сентября, в связи со случаем коронавирусной инфекции на обучение с применением дистанционных образовательных технологий переведено 12 классов в восьми школах, 10 групп в 10 детских садах", - сказали в департаменте.

Также восемь групп в семи детских садах закрыли в связи с ОРВИ.

В регионе за сутки выявили 510 новых случаев COVID-19. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 127 188.

Теги
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