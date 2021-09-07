В школах Екатеринбурга 12 классов перевели на дистанционное обучение из-за коронавируса

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 сентября. /ТАСС/. 12 классов в школах и 10 групп в детских садах Екатеринбурга перевели на дистанционное обучение из-за случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом во вторник сообщили ТАСС в департаменте образования администрации Екатеринбурга.

Главное о коронавирусе за 6 сентября

Полностью вакцинировались 39 млн россиян. Главное о коронавирусе за 6 сентября

На эту тему

"По данным на 7 сентября, в связи со случаем коронавирусной инфекции на обучение с применением дистанционных образовательных технологий переведено 12 классов в восьми школах, 10 групп в 10 детских садах", - сказали в департаменте.

Также восемь групп в семи детских садах закрыли в связи с ОРВИ.

В регионе за сутки выявили 510 новых случаев COVID-19. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 127 188.