Бабушкин сообщил, что дом для детей-сирот в Знаменске должны сдать до конца года

АСТРАХАНЬ, 7 сентября. /ТАСС/. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в ходе рабочей поездки в ЗАТО Знаменск заявил, что сдача в эксплуатацию строящегося дома для детей-сирот, сроки которой постоянно сдвигались, состоится до конца года. Об этом сообщила пресс-служба администрации главы региона.

"На сегодня в Знаменске в жилье нуждаются 36 детей-сирот. В этом году с помощью этого дома нам удастся обеспечить жильем 24 человека. До конца года необходимо ввести объект в эксплуатацию", - сказал Бабушкин.

По данным пресс-службы, готовность объекта составляет 61%, в стадии доработки - кровельные работы, внутренняя отделка, отделка фасада и подключение газа. Подрядчику, выполняющему работы, будет направлена дополнительная помощь в виде ресурсов и рабочей силы.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по статье "Халатность" из-за недостройки данного объекта и срыва госпрограммы по расселению детей-сирот. Планируемый трехэтажный 24-квартирный жилой дом в Знаменске стоимостью 24 млн рублей начали строить в 2014 году со сроками сдачи в ноябре 2019 года.