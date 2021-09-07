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В Сочи назовут улицу в честь почетного президента МОК Жака Рогге

Во время руководства Жака Рогге Международным олимпийским комитетом город получил право на проведение зимних Олимпийских игр 2014 года. Он умер в конце августа на 80-м году жизни

СОЧИ, 7 сентября. /ТАСС/. Власти Сочи приняли решение назвать одну из улиц курорта в честь бывшего президента Международного олимпийского комитета (МОК) Жака Рогге. Об этом во вторник в своем Telegram-канале сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

"На планерном совещании приняли решение увековечить в Сочи память почетного президента МОК Жака Рогге. Его именем будет названа одна из улиц курорта", - написал глава города.

Рогге умер 29 августа на 80-м году жизни. Бельгиец был избран главой МОК в 2001 году на 112-й сессии комитета в Москве и руководил организацией до 10 сентября 2013 года. В 2007 году Сочи получил право на проведение зимних Олимпийских игр 2014 года.

Теги
РоссияКраснодарский крайРогге, Жак
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