Ковидный госпиталь в Иванове планируют достроить до конца года

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. /ТАСС/. Новый инфекционный госпиталь в Иванове, на завершение строительства которого кабмин России выделил дополнительные 500 млн рублей, планируется достроить до 31 декабря 2021 года, сообщила во вторник пресс-служба правительства региона.

Строительство быстровозводимого госпиталя в Иванове началось в 2020 году, объект планировали ввести в эксплуатацию в том же году в декабре, однако этого не произошло. "В результате привязки объекта к условиям земельного участка потребовалось строительство дополнительных площадей, также были добавлены необходимые для функционирования госпиталя пищеблок и переходы между корпусами. В результате строителями построено на 4 155 кв. м больше, чем было запланировано изначально, а общая площадь зданий и сооружений увеличилась до 26,5 тыс. кв. м, что превысило плановые показатели", - приводит пресс-служба слова Коробкина.

Для подтверждения выполненного объема работ объект обследовали специалисты Главгосэкспертизы России, подсчитали новую стоимость объекта. "Именно это увеличение стоимости предусмотрели распоряжением правительства России", - пояснил Коробкин.

Инфекционный госпиталь рассчитан на 360 коек, в критической ситуации медучреждение сможет развернуть до 790 коек. Госпиталь состоит из 20 корпусов, которые включают в себя палатные, операционные, административные здания, пищеблок, гаражи.