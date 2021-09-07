В Оренбургской области продлили запрет на банкеты и работу кальянных

ОРЕНБУРГ, 7 сентября. /ТАСС/. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер внес изменения в указ о мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции в Оренбургской области, продлив запрет на проведение банкетов, а также ограничение на работу заведений общепита ночью. Об этом сообщила во вторник пресс-служба губернатора и правительства региона.

"По 21 сентября услуги в организациях развлечения, отдыха и досуга (за исключением государственных и муниципальных учреждений культуры) могут оказываться не ранее чем с 06:00 и не позднее чем 00:00 по местному времени. Исключение по-прежнему действует для работы доставки и точек, обслуживающих работников организаций", - говорится в сообщении.

Также до 21 сентября продлили запрет на работу кальянных и проведение банкетов с участием более 30 человек. Работодатели по-прежнему обязаны переводить на удаленную работу беременных и лиц старше 65 лет.

По данным регионального Минздрава, на 7 сентября официально зарегистрировали 69,5 тыс. случаев коронавирусной инфекции, в том числе 338 - за прошедшие сутки. Выздоровели 57,7 тыс. человек, умерли с начала пандемии 1,6 тыс. пациентов. В стационарах находятся 2,4 тыс. человек с диагнозом COVID-19, из них 733 - в тяжелом состоянии.