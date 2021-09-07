Вакцинацию от коронавируса первым компонентом в Петербурге прошли свыше 1,5 млн человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 сентября. /ТАСС/. Число жителей Санкт-Петербурга, которые прошли вакцинацию от новой коронавирусной инфекции первым компонентом вакцины, превысило 1,5 млн человек, сообщили во вторник в пресс-службе администрации города.

Что известно о российских вакцинах

"Спутник V", "Эпиваккорона", "Ковивак", "Спутник Лайт". Что известно о российских вакцинах

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"Привито первично от COVID-19 1 500 754 человек", - отмечается в информационной справке. Завершили цикл вакцинации 1 495 904 человек.

В городе работают более 160 пунктов вакцинации, запас препаратов составляет около 650 тыс. доз.

По последним данным, в Петербурге выявили 584 589 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели 559 606 человек, умерли 20 840. За последние сутки в городе зафиксировано 626 случаев заражения.