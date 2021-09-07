Парижане несут цветы к дому Бельмондо

ПАРИЖ, 7 сентября. /ТАСС/. Многие жители Парижа принесли во вторник цветы к дому актера Жан-Поля Бельмондо, умершего накануне на 89-м году жизни. Как передает корреспондент ТАСС с места событий, у подъезда на набережной Орсэ стоят корзины цветов с прощальными записками.

"Ушел один из великих мастеров кино и сцены, которых с каждым годом становится все меньше", - сказал ТАСС поклонник Венсан, пришедший к дому актера, чтобы почтить его память. "Я чувствую себя так, будто потерял близкого друга", - добавил он, едва сдерживая слезы.

Парижанин по рождению, Бельмондо особенно любил исторические районы города, где его часто видели во время прогулок. Как рассказал Жак Будон, владелец кафе "Альма" в квартале у набережной Сены, актер любил собирать здесь друзей. "Они всегда говорили о кино, оживленно обсуждая последние фильмы", - рассказал ресторатор. "Мы старались выбрать для него стол в зале так, чтобы ему никто не мешал. Но когда люди подходили, он всегда был добр и любезен со всеми", - отметил владелец кафе.

По его словам, актер очень любил традиционную французскую кухню. "У нас даже было специальное меню "для Бельмондо", - добавил Будон.

Особые почести

Как убедился корреспондент ТАСС, в киосках были раскуплены специальные выпуски газет с портретами Бельмондо на первой странице. "У нас раскуплены все номера Le Figaro, последний экземпляр я оставила себе", - сказала Натали, работающая в киоске у Марсова поля.

Смерть Бельмондо вызвала огромный отклик в социальных сетях. Многие пользователи призвали власти организовать общенациональную церемонию прощания с артистом. После переговоров с семьей Елисейский дворец объявил, что такая церемония пройдет на территории исторического Дома Инвалидов, где Франция чествует своих героев. В последний раз такая церемония проводилась там в память о бывшем президенте республики Жаке Шираке в сентябре 2019 года.

На следующий день после государственной церемонии состоится поминальная служба в одной из старейших церквей столицы Сен-Жермен-де-Пре. О месте погребения артиста пока не сообщается.