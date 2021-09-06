"Человек невероятного обаяния". Коллеги и общественные деятели - о Жан-Поле Бельмондо

Глава Союза кинематографистов России, режиссер Никита Михалков заявил, что Бельмондо еще при жизни стал легендой, открыв новую страницу в истории кинематографа.

Его коллеги и общественные деятели выражают свои соболезнования.

6 сентября стало известно о смерти французского актера Жан-Поля Бельмондо. Он умер в возрасте 88 лет.

"Он был замечательным актером, целой эпохой, легендой. Он открыл новую страницу после "На последнем дыхании" Годара", - сказал Михалков.

Он охарактеризовал Бельмондо как человека "невероятного обаяния". "Я видел его на одном из фестивалей. Он шел в ореоле восторга людей. Причем это не просто были аплодисменты. Было видно: идет легенда", - отметил режиссер.

"Его окружал смех"

Свои соболезнования в связи со смертью актера выразил президлент Франции Эмманюэль Макрон.

"Он навсегда останется великолепным. Жан-Поль Бельмондо был национальным достоянием. Он был веселым, его окружал смех, он обладал громким голосом и ловким телом. Возвышенный герой и знакомая фигура, неутомимый смельчак и волшебник слова. В нем мы находили самих себя", - написал Макрон в Twitter.

В своем обращении президент сделал отсылку к фильму "Великолепный" (1973), где Бельмондо сыграл главную роль. Кроме Макрона свои соболезнования и теплые слова в адрес Бельмондо и его семьи опубликовали политики и члены правительства страны.

"Седьмое искусство потеряло гиганта. Франция потеряла легенду. И каждый из нас оплакивает его как друга. Прощай, Бебель", - написал бывший министр культуры Франции Франк Риестер. "С его уходом мы потеряли часть настоящей французской элегантности, которой недостает подчас современному кино", - написала кандидат в президенты Франции от партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.

"Ушел ас из асов. Выражаем уважение господину Бельмондо - великому офицеру ордена Почетного легиона и легенде французского кино", - заявили в Главном штабе вооруженных сил Франции. В ранг великого офицера высшего ордена за заслуги перед Францией артиста возвел нынешний президент и верховный главнокомандующий вооруженными силами страны Эмманюэль Макрон.