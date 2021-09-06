Прощай, профессионал. Главные роли Жан-Поля Бельмондо

Его отец Поль Бельмондо был известным скульптором и часто просил сына позировать ему для своих работ (кстати, отец часто использовал его образ для создания фигурок купидонов, так что вы можете встретить его лицо на фонтанах в Париже). Когда мальчик учился в школе, он долго не мог выбрать что-то одно в качестве своей будущей профессии. Жан-Поль занимался и спортом, и в драматическом кружке, и даже умудрился в 18 лет стать чемпионом Парижа по боксу. Однако в итоге его выбор пал на актерскую профессию, и юный Жан-Поль поступил в Высшую национальную консерваторию драматического искусства.

Дебют Бельмондо в кино случился в 1957 году в фильме "Мольер", точнее сказать, не случился, потому что все сцены с его участием были вырезаны из финальной версии картины. Уже в следующем году ему повезло сыграть в фильме "Будь красива и помалкивай": здесь роль Бельмондо была значительней, поэтому при монтаже избежала участи "Мольера".

В начале своей карьеры Бельмондо играл бунтарей и забияк. Он как будто был рожден для подобных ролей. Для этого у него кроме харизмы и прирожденного таланта была специфическая внешность, которая запоминалась с первой секунды его появления на экране. Еще в юности на соревнованиях по боксу ему сломали нос. Позже актер смог превратить этот изъян в изюминку — шрамы красят плохих парней. Вспоминаем пять фильмов прославленного французского актера.

"На последнем дыхании"

Жан-Люк Годар, 1960

В 60-е годы журнал Time нарек одним из символом Франции "молодого человека, раскачивающегося на стуле в кафе, со спущенными носками, в расстегнутой рубашке, с болтающимися у пола руками. Его обезьяньи губы зажали сигарету "Галуаз", а из сломанного носа валит дым". Сложно не узнать в этом описании героя Бельмондо из "На последнем дыхании", наглого и самоуверенного Мишеля.

Молодой преступник Мишель угоняет машину, убивает полицейского и решает скрыться в многолюдном Париже. Совершенно без денег, он обращается за помощью к девушке Патриции, которая продает газеты на парижских бульварах. Мишель ошивается у нее дома, пытается найти деньги, чтобы сбежать в Италию, и в перерывах пытается завоевать расположение Патриции. В конце концов полиция все-таки находит незадачливого преступника и во время погони убивает его. Мишель умирает с последним вздохом на губах.