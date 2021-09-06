Прощай, профессионал. Главные роли Жан-Поля Бельмондо

Его отец Поль Бельмондо был известным скульптором и часто просил сына позировать ему для своих работ (кстати, отец часто использовал его образ для создания фигурок купидонов, так что вы можете встретить его лицо на фонтанах в Париже). Когда мальчик учился в школе, он долго не мог выбрать что-то одно в качестве своей будущей профессии. Жан-Поль занимался и спортом, и в драматическом кружке, и даже умудрился в 18 лет стать чемпионом Парижа по боксу. Однако в итоге его выбор пал на актерскую профессию, и юный Жан-Поль поступил в Высшую национальную консерваторию драматического искусства.
Дебют Бельмондо в кино случился в 1957 году в фильме "Мольер", точнее сказать, не случился, потому что все сцены с его участием были вырезаны из финальной версии картины. Уже в следующем году ему повезло сыграть в фильме "Будь красива и помалкивай": здесь роль Бельмондо была значительней, поэтому при монтаже избежала участи "Мольера".
В начале своей карьеры Бельмондо играл бунтарей и забияк. Он как будто был рожден для подобных ролей. Для этого у него кроме харизмы и прирожденного таланта была специфическая внешность, которая запоминалась с первой секунды его появления на экране. Еще в юности на соревнованиях по боксу ему сломали нос. Позже актер смог превратить этот изъян в изюминку — шрамы красят плохих парней. Вспоминаем пять фильмов прославленного французского актера.
"На последнем дыхании"
Жан-Люк Годар, 1960
В 60-е годы журнал Time нарек одним из символом Франции "молодого человека, раскачивающегося на стуле в кафе, со спущенными носками, в расстегнутой рубашке, с болтающимися у пола руками. Его обезьяньи губы зажали сигарету "Галуаз", а из сломанного носа валит дым". Сложно не узнать в этом описании героя Бельмондо из "На последнем дыхании", наглого и самоуверенного Мишеля.
Молодой преступник Мишель угоняет машину, убивает полицейского и решает скрыться в многолюдном Париже. Совершенно без денег, он обращается за помощью к девушке Патриции, которая продает газеты на парижских бульварах. Мишель ошивается у нее дома, пытается найти деньги, чтобы сбежать в Италию, и в перерывах пытается завоевать расположение Патриции. В конце концов полиция все-таки находит незадачливого преступника и во время погони убивает его. Мишель умирает с последним вздохом на губах.
"На последнем дыхании" Жан-Люка Годара, с его субъективной камерой, нелинейным нарративом и необычным антигероем, положило начало не только французской новой волне, но и актерской карьере 27-летнего Бельмондо.
"Человек из Рио"
Филипп де Брока, 1964
Ранняя карьера Бельмондо не ограничилась только экспериментальными арт-хаусными фильмами. Довольно быстро он нашел путь в мейнстримовом кино и стал одним из главных героев приключенческих фильмов. Классический пример — экшен-комедия Филиппа де Брока "Человек из Рио", задуманная как пародия на набирающие популярность фильмы про агента британской разведки Джеймса Бонда.
Девушку Аньес похищают в надежде выманить у нее информацию о местонахождении двух ценных статуэток. Ее жених Адриан отправляется в погоню, чтобы освободить возлюбленную и отомстить ее обидчикам. Погони, перестрелки, потерянные сокровища, волны тестостерона и любовные переживания — в этом обаятельном фарсе замешаны все ингредиенты, делающие любое приключение незабываемым. Именно "Человек из Рио" принес Бельмондо международную известность и вдохновил Джорджа Лукаса на создание истории об Индиане Джонсе.
"Безумный Пьеро"
Жан-Люк Годар, 1965
Это вторая известная работа Бельмондо и прославленного режиссера. В основе "Безумного Пьеро" роман американского журналиста Лайонела Уайта "Одержимость", Бельмондо тут исполнил главную роль — Фердинанда Гриффона. Это классическая для 60-х годов история о побеге и любви, где прекрасное чувство отождествляется со свободой. Бельмондо тут предстает в несколько другом образе, чем раньше. Актер показывает не только безрассудную и иногда жестокую сторону своего героя, но и его романтичность. Он оказывается персонажем, случайно заблудившимся в вихре чувств и эмоций, которому невозможно не сочувствовать.
Премьерный показ фильма состоялся в 1966 году во время Венецианского фестиваля. Публика приняла фильм не сразу из-за его откровенного наслаждения насилием. Но зрители склонны ошибаться. "Безумный Пьеро" считается одним из самых знаменитых и успешных работ Годара, и многие современные режиссеры (например, Квентин Тарантино) называют его одним из своих любимых фильмов.
"Профессионал"
Жорж Лотнер, 1981
Наверное, один из самых знаменитых французских боевиков ХХ века. Секретный агент Жослен Бомон в исполнении Бельмондо получает задание убить президента африканской республики. Однако при смене политического курса французские власти решают сдать своего служащего африканскому правительству. Ему приходится бежать из страны, а вернувшись на родину, он решает довести дело до конца.
Сейчас нам кажется, что миссию в любом боевике самостоятельно может выполнить только Том Круз, который предпочитает не пользоваться услугами каскадеров. Предшественником Круза был Бельмондо — все трюки актер выполнял сам: погони на автомобиле, перестрелки, драки, актера подвешивали вниз головой и подвергали испытаниям, которые выдержал бы не каждый. Однако он настаивал на своем решении. И, кстати, благодаря ему у фильма именно такой конец, хотя у Лотнера было два варианта фильма, один из которых заканчивался хеппи-эндом, однако Бельмондо выбрал трагическую концовку.
"Человек и его собака"
Франсис Юстер, 2009
Этот фильм стал первым в карьере Бельмондо после десятилетнего перерыва — актер пережил инсульт и проходил восстановление после болезни. Невнимательному зрителю может показаться, что это обычная трагическая история, которая так и норовит выдавить у него слезу: старичок из-за своеобразного характера хозяйки дома оказывается на улице вместе со своей любимой собакой. На самом деле гораздо важнее то, что эта лента — ремейк классического фильма Витторио де Сики "Умберто Д." 1952 года. То есть фильма из тех времен, той эпохи и атмосферы, откуда был и сам Бельмондо. Это было своеобразное прощание режиссера с той золотой эпохой кинематографа, и кому, как не Бельмондо — звезде французского экрана, пронизанному духом этих фильмов, — играть главную роль.