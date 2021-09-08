В Омской области восстановили деревню, пострадавшую от природного пожара

ОМСК, 8 сентября. /ТАСС/. Деревня Каракуль в Большереченском районе Омской области, где перешедший с камыша ландшафтный пожар уничтожил в начале мая 25 строений, в том числе 14 жилых домов, восстановлена. Об этом сообщил в среду на своей странице в Instagram губернатор региона Александр Бурков.

В татарской деревне Каракуль Большереченского района Омской области 6 мая вспыхнул пожар, который уничтожил 25 строений, в том числе 14 из 33 жилых домов. Основной версией причины пожара является переход огня на поселение с горевшего камыша.

"6 мая 360-летняя история деревни Каракуль Большереченского района могла прерваться. Ветер принес огонь, который буквально в одночасье уничтожил полдеревни. 38 человек остались без крыши над головой. <…> Прошло четыре месяца, и о пожаре уже практически ничего не напоминает. Построены восемь домов, в работе еще два. Магазин работает. Мы вместе привели в деревню в порядок", - написал Бурков.

Он отметил, что деревня была возрождена при поддержке Республики Татарстан и всех жителей Омской области. На ее восстановление в общей сложности направлено 9,39 млн рублей, из которых 2,7 млн рублей выделили региональные и муниципальные власти и 3 млн рублей - Татарстан. Также было собрано более 2,5 тонн гуманитарной помощи.

В пресс-службе областного правительства добавили, что в деревне в качестве символа возрождения поселения была заложена памятная аллея дружбы, в высадке деревьев которой приняли участие губернатор и председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев. "Такое счастье - видеть за более 200 км от Омска, более 2 000 км от Казани такие татарские деревни, где наши татары смогли сохранить свою культуру, традиции, веру", - цитирует пресс-служба Шайхразиева.