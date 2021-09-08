В Крыму снизились темпы вакцинации от коронавируса

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Темпы вакцинации от новой коронавирусной инфекции в Крыму снизились в четыре раза, сообщил в среду в эфире телеканала "Миллет" глава республики Сергей Аксенов.

Среди заболевших в РФ полностью привитых — меньше 2%. Главное о коронавирусе за 8 сентября

"В день если мы делали несколько месяцев назад 12 тыс. вакцин, то сегодня делаем только 3 тыс., к большому сожалению. То есть темпы вакцинации упали при том, что у нас вакцинированы 75% сотрудников медицинских организаций, пока что 52% сотрудников образовательных организаций, 85% сотрудников социальных учреждений", - написал Аксенов.

По словам Аксенова, за все время из запланированных 1,2 млн человек привились вторым компонентом 441 тыс. жителей.

По данным Минздрава Крыма, всего с начала пандемии новым коронавирусом заразились более 72 тыс. человек. Выздоровели - более 62 тыс., умерли более 2 тыс. пациентов.