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Все новости
Среди заболевших в РФ полностью привитых — меньше 2%.
Среди заболевших в РФ полностью привитых — меньше 2%.
Среди заболевших в РФ полностью привитых — меньше 2%.
Среди заболевших в РФ полностью привитых — меньше 2%.
Среди заболевших в РФ полностью привитых — меньше 2%.
Пандемия COVID-19

Среди заболевших в РФ полностью привитых — меньше 2%. Главное о коронавирусе за 8 сентября

© Сергей Бобылев/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 7 065 904 случая заражения, из них новых — 18 024. За сутки умерли 797 человек, за весь период — 189 582.
  • В РФ не выявлено информации о проблемах безопасности вакцин от коронавируса.
  • Около 700 медработников умерли после заражения коронавирусом в России в 2021 году.
  • Полностью вакцинированные россияне составляют не более 2% от всех заболевших ковидом в стране.
  • Эпидемиологическая ситуация в РФ будет зависеть от отношения людей к вакцинации, считает главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

Москва

  • Всего зафиксировано 1 579 274 случая заражения, из них новых — 1 269.
  • Собянин назвал щадящими ограничения из-за пандемии в Москве.

Мир

  • Всего зафиксировано более 222,1 млн случаев заражения (данные Университета Джона Хопкинса).
  • ВОЗ призвала продлить мораторий на бустерные дозы вакцины от коронавируса до конца года.
  • Pfizer и AstraZeneca разошлись во мнениях о необходимости осенней ревакцинации от COVID-19.
  • Через полгода после прививки концентрация антител к SARS-CoV-2 у израильтян упала в 10 раз.
  • Эксперт: в 2020 году в США коронавирусом заразились в пять раз больше людей, чем считалось.
  • Сотни человек протестуют в столице Болгарии против новых ограничительных мер.
Теги
Пандемия COVID-19
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