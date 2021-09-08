Среди заболевших в РФ полностью привитых — меньше 2%. Главное о коронавирусе за 8 сентября

Россия
- Всего зафиксировано 7 065 904 случая заражения, из них новых — 18 024. За сутки умерли 797 человек, за весь период — 189 582.
- В РФ не выявлено информации о проблемах безопасности вакцин от коронавируса.
- Около 700 медработников умерли после заражения коронавирусом в России в 2021 году.
- Полностью вакцинированные россияне составляют не более 2% от всех заболевших ковидом в стране.
- Эпидемиологическая ситуация в РФ будет зависеть от отношения людей к вакцинации, считает главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.
Москва
- Всего зафиксировано 1 579 274 случая заражения, из них новых — 1 269.
- Собянин назвал щадящими ограничения из-за пандемии в Москве.
Мир
- Всего зафиксировано более 222,1 млн случаев заражения (данные Университета Джона Хопкинса).
- ВОЗ призвала продлить мораторий на бустерные дозы вакцины от коронавируса до конца года.
- Pfizer и AstraZeneca разошлись во мнениях о необходимости осенней ревакцинации от COVID-19.
- Через полгода после прививки концентрация антител к SARS-CoV-2 у израильтян упала в 10 раз.
- Эксперт: в 2020 году в США коронавирусом заразились в пять раз больше людей, чем считалось.
- Сотни человек протестуют в столице Болгарии против новых ограничительных мер.