Сотни человек протестуют в центре Софии против новых ограничительных мер

СОФИЯ, 8 сентября. /ТАСС/. Общенациональная акция протеста сотрудников сферы общественного питания проходит в среду в болгарской столице. Требование участников акции - отмена ограничений на работу ресторанов и кафе, ночных клубов и дискотек, введенных в связи с пандемией коронавируса.

Как сообщает корреспондент ТАСС с места событий, в протесте принимают участие нескольких сотен человек, приехавших в Софию из разных городов страны. Участники акции блокировали дорожное движение в центральной части города и протестуют перед Народным собранием, администрацией президента страны и министерством здравоохранения. Полицейские оцепили здания правительства и парламента, в центре города усилены наряды.

"Наше единственное требование - разрешение работать. То, что происходит, - несправедливо. Ограничения лишают нас средств к существованию", - заявляют участники акции и требуют отставки главы Минздрава Стойчо Кацарова.

Новые ограничения в Болгарии были введены 7 сентября в связи с ростом числа заразившихся коронавирусом и будут действовать до конца октября. На этот период в Болгарии запрещается проведение массовых мероприятий, в том числе музыкальных и других фестивалей, на которых число присутствующих не ограничено определенным количеством сидячих мест, закрываются детские центры и клубы, спортивные мероприятия в закрытых помещениях будут проводиться без зрителей. Закрываются ночные клубы и дискотеки. Ограничивается время работы предприятий общественного питания, в том числе ресторанов и кафе, которые могут работать с 7 утра и до 23:00. До 50% вместимости зала ограничено количество зрителей на концертах, спектаклях и в кинотеатрах. Работодателям рекомендовано организовать дистанционный рабочий процесс для 50% персонала и ввести плавающее начало рабочего дня.

Доля положительных результатов тестов на коронавирус в Болгарии держится на уровне 7%. Число госпитализированных увеличилось до 4 307, из них 329 находятся в отделениях интенсивной терапии. За последние сутки умер 121 пациент с коронавирусом, а общее число умерших от заболевания достигло 19 270.

Ожидается, что акция протеста будет продолжаться до вечера.