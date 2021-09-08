Эксперт: в 2020 году в США коронавирусом заразились в пять раз больше людей, чем считалось

ВАШИНГТОН, 8 сентября. /ТАСС/. Новым коронавирусом в прошлом году заразились примерно в пять раз больше американцев, чем считалось ранее. Об этом сообщил во вторник глава Национальных институтов здравоохранения США, которые входят в структуру Министерства здравоохранения и социальных служб США, Фрэнсис Коллинз в своем блоге на сайте учреждения.

"В конце прошлого года вы, возможно, слышали сообщения о том, что количество случаев заболевания COVID-19 в США превысило 20 млн. Хотя эта цифра стала действительно отрезвляющей новостью, она также, вероятно, была занижена. Многие случаи заболевания остались невыявленными из-за ограниченной возможности проводить тесты в начале года и большого количества заболеваний, которые протекали в легкой форме, либо без симптомов", - подчеркнул Коллинз.

Он отметил, что, согласно опубликованному в научном журнале Nature исследованию, "реальное количество случаев заболевания к концу 2020 года составило более 100 млн". "Это соответствует чуть менее трети населения США в 328 млн человек. Это пересмотренное количество показывает, насколько быстро этот новый коронавирус распространился по стране в прошлом году. Оно также подчеркивает, насколько своевременными были и будут вакцины в 2021 году для защиты здоровья нашей страны в период пандемии", - указал глава Национальных институтов здравоохранения США.

Он добавил, что его организация выделяла гранты ряду авторов этого исследования.