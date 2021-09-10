МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Министр обороны России Сергей Шойгу простился с главой МЧС Евгением Зиничевым. Об этом сообщили журналистам в пятницу в Минобороны РФ.

"Погиб как настоящий спасатель". Коллеги и общественные деятели о Евгении Зиничеве

"Глава военного ведомства возложил цветы к гробу и выразил соболезнования его родным и близким", - сказали в военном ведомстве.

Церемония прощания с Евгением Зиничевым проходила в Национальном центре управления в кризисных ситуациях. В церемонии также приняли участи члены коллегии военного ведомства. Похороны состоятся в Санкт-Петербурге.

Руководитель МЧС погиб в Норильске 8 сентября при исполнении служебного долга. Глава государства присвоил ему звание Героя России посмертно за героизм, мужество и отвагу.

Зиничеву было 55 лет. С 1987 года он работал в органах государственной безопасности, с 1991 года занимал различные должности в органах госохраны, в том числе в службе безопасности президента. В конце июля 2016 года был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области, с октября 2016 по май 2018 года был заместителем директора ФСБ России. С 18 мая 2018 года Зиничев занимал пост главы МЧС РФ.