Байден распорядился приспустить флаги США в годовщину терактов 11 сентября

ВАШИНГТОН, 10 сентября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден дал распоряжение федеральным учреждениям приспустить государственные флаги в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 года. Текст соответствующей прокламации главы государства распространила в пятницу пресс-служба Белого дома.

"Я призываю все министерства, ведомства и государственные учреждения США приспустить флаги Соединенных Штатов <...> в память о погибших 11 сентября 2001 года", - говорится в документе. "Я призываю губернаторов США и их территорий, а также заинтересованные организации и граждан присоединиться к этому ритуалу", - добавил Байден.

Ранее американский лидер сообщил о том, что в связи с 20-летней годовщиной терактов объявляет 10, 11 и 12 сентября днями памяти. Как он констатировал, они будут посвящены памяти погибших, а также спасателям.

В результате терактов 11 сентября 2001 года в США погибли 2 977 человек, которые являлись гражданами 90 стран, пострадали более шести тыс. человек. Ответственность за эти атаки лежит на террористической организации "Аль-Каида" (запрещена в РФ).