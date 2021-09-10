В Португалии объявили трехдневный траур в связи со смертью экс-президента Сампайю

МАДРИД, 10 сентября. /ТАСС/. Правительство Португалии объявило национальный трехдневный траур в связи со смертью бывшего президента страны Жорже Сампайю. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении кабмина республики.

"Совет министров издал указ об объявлении национального траура 11, 12 и 13 сентября в честь бывшего президента республики Жорже Сампайю", - информировало правительство. В стране будут организованы государственные похороны.

"Жорже Сампайю был незаурядной личностью в политической жизни Португалии. При выполнении своих профессиональных, гражданских и партийных обязанностей Жорже Сампайю всегда отличался глубокой демократической культурой, социальной восприимчивостью, гуманизмом, чувством этики, преданностью обществу и неизменной приверженностью Португалии и всему португальскому народу", - подчеркивается в тексте.

Смерть Сампайю - это "огромная утрата для Португалии". "Его жизнь является примером для всех, моральным и гражданским ориентиром, который не сотрет время", - заключило правительство.

Экс-президент Португалии Жорже Сампайю умер на 82-м году жизни в больнице Лиссабона через две недели после того, как был госпитализирован из-за респираторного заболевания. Он также страдал сердечно-сосудистыми заболеваниями. Он занимал пост президента страны с 1996 по 2006 год. В 2015 году политик стал лауреатом Премии ООН имени Нельсона Манделы за укрепление демократии и защиту прав человека. При жизни любил классическую литературу (среди любимых зарубежных писателей называл Л. Н. Толстого), классическую и джазовую музыку, играл на рояле и ударных инструментах.