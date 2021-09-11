Медведев назвал гибель режиссера Мельника невосполнимой утратой для российской культуры

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным и близким российского режиссера Александра Мельника, который погиб 8 сентября в возрасте 63 лет во время арктических учений в Норильске, проводимых по линии МЧС России.

"Это большая, невосполнимая утрата для родных и близких, для всей российской культуры. Александра Владимировича всегда отличали редкая творческая энергия, трудолюбие, способность вкладывать в свое дело все силы и душу. Он был не только признанным мастером кинематографии, но и человеком, которые искренне любил Россию, принимал близко к сердцу ее проблемы, верил в ее будущее", - говорится в телеграмме соболезнований.

Медведев также отметил важность работ режиссера для российского кинематографа. "Герои фильмов Александра Владимировича - сильные, самоотверженные люди, которые создают историю нашего государства, преодолевают огромные трудности, продолжают традиции первооткрывателей, героев, подвижников. Память об Александре Владимировиче Мельникове навсегда останется в наших сердцах", - подчеркнул он.

Александр Мельник - российский кинорежиссер, сценарист, член Гильдии кинорежиссеров России, многие годы сотрудничал с МЧС России. Он известен по фильмам "Новая Земля" и "Территория". Мельник - лауреат премии "Ника", был членом Академии кинематографических искусств "Ника".