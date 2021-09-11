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Как в Нью-Йорке почтили память жертв терактов 11 сентября

В нижнем Манхэттене собрались сотни людей из разных штатов и стран
© Григорий Сапожников/ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 11 сентября. /Корр. ТАСС Денис Акишев, Григорий Сапожников/. Сотни людей в субботу собираются в Манхэттене, чтобы почтить память почти 3 тыс. жертв терактов 11 сентября 2001 года, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В нижний Манхэттен, где раньше возвышались две башни Всемирного торгового центра (ВТЦ), пришли люди из разных штатов и стран. Одними из главных действующих лиц этого дня стали сотрудники экстренных служб - пожарные, полицейские и медики, которые с риском для жизни искали выживших после обрушения небоскребов, помогали выбраться из эпицентра катастрофы. 

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"Я работал со второго дня, и так продолжалось три месяца, круглые сутки. Это было очень изматывающе", - рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС один из пожарных, участвовавших в ликвидации последствий обрушения башен ВТЦ. В двадцатую годовщину он пришел в район мемориала рано утром и простоял несколько часов на одном месте, глядя туда, где раньше возвышались башни-близнецы. Даже спустя столько времени пожарный не смог поделиться тем, что пережил в тот период своей жизни.

К 08:46 (15:46 мск), когда два десятилетия назад первый авиалайнер врезался в северную башню Всемирного торгового центра, в центр Манхэттена в субботу были стянуты усиленные патрули правоохранительных служб, включая контртеррористические подразделения, представители которых были в бронежилетах и с автоматическим оружием. На входе на станцию метрополитена проводился выборочный досмотр пассажиров.

В районе площади Таймс-сквер на зданиях транслируются кадры трагедии 11 сентября, в частности покрытые пеплом автомобили и плотный дым, окутавший весь финансовый центр. На соседнем экране демонстрируются фотографии погибших, сопровождаемые надписью "Храните место в сердце для тех, кто никогда не вернется домой".

На месте мемориала и во всех церквях города в 08:46 раздался звон колоколов, а все присутствующие склонили головы в молитве о жертвах терактов, прохожие замолкли в знак скорби. У собора Святого Патрика сотрудники пожарной охраны проводят памятную церемонию, выстроившись в колонну во время минуты молчания. "Мы собрались сегодня здесь вместе с нашими семьями и бывшими сослуживцами как и в пятую, десятую и пятнадцатую годовщину терактов. Это священный день для нас, наша задача - никогда не забыть трагедию", - рассказал ТАСС сотрудник пресс-службы пожарного управления Нью-Йорка Джим Лоу. Он добавил, что в церемонии участвуют непосредственные ликвидаторы последствий терактов 11 сентября. Многие пожарные части и полицейские управления проводят свои небольшие акции у муниципальных зданий.

У часовни Святого Павла, которая ближе всего находится к месту падения башен, собрались десятки людей, чтобы помолиться за тех, кто не пережил тот день. Люди привязывали белые ленты к ограде часовни, священники провели небольшую поминальную службу. В своей речи они призвали чтить пожарных-поисковиков, которые отдали свои жизни ради спасения других.

На вопрос ТАСС о предотвращении возможных инцидентов один из правоохранителей заверил, что "ситуация под контролем, в городе много полицейских". 

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