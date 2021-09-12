Папа Римский Франциск назвал антисемитизм угрозой и призвал к братству

БУДАПЕШТ, 12 сентября. /ТАСС/. Папа Римский Франциск предупредил об угрозе антисемитизма и призвал к воспитанию братства. Об этом понтифик, прибывший в воскресенье в столицу Венгрии на закрытие Международного евхаристического конгресса, сказал в ходе встречи с представителями местного экуменического совета и еврейской общины.

"Мы должны вместе продвигать "воспитание братства", чтобы эпизоды ненависти, которые хотят его разрушить, не превалировали. Думаю об угрозе антисемитизма, которая еще кроется в Европе и других местах. Этот фитиль надо загасить. И лучший способ сделать это - проповедовать братство", - сказал понтифик.

Свой визит он начал со встречи с президентом Венгрии Ярошем Адером и премьер-министром Виктором Орбаном. Она прошла за закрытыми дверями и продлилась, согласно официальной информации службы печати Святого престола, около 40 минут. Как подчеркнули в Ватикане, встреча носила формальный характер. В ней также приняли участие государственный секретарь (глава правительства Ватикана) кардинал Пьетро Паролин и секретарь по отношениям с государствами монсеньор Ричард Галлахер.