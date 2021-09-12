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Пандемия COVID-19

Киселев заявил, что его госпитализация с COVID-19 протекает в щадящем режиме

Телеведущий считает, что находился бы в реанимации, если бы не прошел вакцинацию

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Госпитализированный из-за коронавирусной инфекции журналист Дмитрий Киселев заявил, что его болезнь протекает в щадящем режиме, он чувствует себя хорошо.

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"У меня довольно обширное поражение легких, тем не менее, благодаря прививке и ревакцинации, сценарий моей болезни идет по щадящему пути. Хотя, конечно, врачам приходится со мной поработать. <…> [Самочувствие] хорошо. Чувствую себя как в санатории", - сказал он в воскресенье в эфире телеканала "Россия-1".

Киселев также подчеркнул, что если бы он не прошел вакцинацию, то скорее всего находился бы сейчас в реанимации.

Дмитрий Киселев известен зрителям как ведущий телепрограммы "Вести недели" на канале "Россия-1". С декабря 2013 года он занимает должность гендиректора Международного информационного агентства "Россия сегодня".

Теги
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