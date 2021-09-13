РФПИ заявил, что "Спутник Лайт" показал эффективность до 83,7% среди пожилых в Аргентине

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Вакцина "Спутник Лайт" продемонстрировал эффективность 78,6-83,7% против коронавируса среди пожилых людей в возрасте 60-79 лет. Это следует из данных исследования в Аргентине, опубликованным в журнале EClinicalMedicine, сообщил Российский фонд прямых инвестиций.

"Исследование об эффективности вакцины "Спутник Лайт" (первый компонент вакцины "Спутник V") среди пожилых лиц в Аргентине опубликовано в журнале EClinicalMedicine. Согласно данным исследования в провинции, "Спутник Лайт" продемонстрировал эффективность 78,6-83,7% против коронавируса среди пожилых людей в возрасте 60-79 лет, которые находятся в группе повышенного риска", - сообщил фонд.

Отмечается, что "Спутник Лайт" продемонстрировал значительно более высокую эффективность против коронавируса среди пожилых людей по сравнению с многими двухкомпонентными вакцинами.

"Спутник Лайт" также продемонстрировал эффективность против госпитализации на уровне 82,1-87,6%. Расчеты основаны на данных более 40 тыс. человек, которые были получены министерством здравоохранения провинции Буэнос-Айрес.

Авторами опубликованного исследования стали 15 специалистов из министерства здравоохранения провинции Буэнос-Айрес, а также факультета медицинских наук Национального университета Ла-Плата, отделения иммунологии детского госпиталя сестры Марии Людовики (Ла-Плата, провинция Буэнос-Айрес) и Института вычислений при Университете Буэнос-Айреса.