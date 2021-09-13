Эксперт: Афганистан может столкнуться с голодом из-за санкций в отношении талибов

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Афганистан может столкнуться с продовольственным кризисом в связи с приходом к власти движения "Талибан" (запрещено в РФ), которое находится под санкциями как отдельных стран, так и ООН. Такое мнение в понедельник в беседе с корреспондентом ТАСС выразил генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

"Возможность возникновения продовольственного кризиса, голода в Афганистане не исключена. Действительно, Афганистан сейчас существует на системе искусственного жизнеобеспечения, в основном помощь оказывают международные институты развития, а также ООН, ЕС, США. То есть западные источники и близкие к Западу институты, - отметил он. - "Талибан" находится под международными санкциями, причем не только односторонними санкциями США и ЕС, но и под санкциями ООН. Поэтому приход к власти "Талибана", если подходить к нему формально, может означать распространение этих санкций на всю страну, в связи с чем могут возникнуть очень серьезные продовольственные проблемы. Поставки продовольствия, которые идут по линии Всемирной продовольственной организации и других международных организаций, могут оказаться под угрозой".

По словам эксперта, статистика последних лет показывает, что общие объемы помощи, которые приходили ежегодно в Афганистан, составляют около $5 млрд, однако этой суммы недостаточно, чтобы полностью удовлетворить потребности афганского населения. "Считается, что минимум, который нужен Афганистану, чтобы поддерживать основные общественные институты, чтобы избежать голода в отдельных районах, - это $1 млрд в месяц, то есть $12 млрд в год, - указал Кортунов. - Некоторые считают, что нужно в два раза больше, учитывая, что прирост населения в Афганистане является одним из самых высоких в мире, а продолжительность жизни одна из самых низких. При этом где-то около половины афганских детей в возрасте до пяти лет не доедают".

Как отметил собеседник агентства, несмотря на то, что вопрос о дальнейших поставках продовольствия в Афганистан остается нерешенным, отдельные государства, например, Китай, продолжают оказывать Афганистану помощь в этой сфере. Однако Кортунов подчеркнул, что для предотвращения продовольственного и гуманитарного кризиса в стране требуется консолидированная позиция международного сообщества. "Требуется некая единая позиция международного сообщества, которая могла бы быть зафиксирована в соответствующих резолюциях Совбеза ООН, где бы в любом случае были бы предусмотрены исключения, касающиеся поставок продовольственной помощи", - добавил он.

При этом эксперт указал, что главный вопрос будет заключаться в том, кто будет контролировать распределение гуманитарной и продовольственной помощи внутри страны. "Такие прецеденты бывали, когда страны и режимы, находящиеся под санкциями, получали исключение, связанное с оказанием продовольственной помощи. Но тут возникает естественный вопрос о том, кто будет контролировать распределение этой помощи. Об это всегда спотыкались программы помощи Сирии, поскольку Запад считал, что если передать все на усмотрение Дамаска, то помощь будет распределяться не в интересах сирийского населения, а в интересах [президента Башара] Асада и его приближенных. Не исключено, что такая же позиция будет занята и в отношении "Талибана", - продолжил Кортунов. - То есть международное сообщество будет готово оказывать продовольственную помощь, но при условии, что будет получен беспрепятственный доступ к тем точкам, где такая помощь нужна, а не так, что все будет передаваться "Талибану" и "Талибан" будет решать кому помогать, а кому нет".