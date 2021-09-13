Авиакомпания выплатит семьям погибших при крушении L-410 в Приангарье по 300 тыс. рублей

ИРКУТСК, 13 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания "Сибирская легкая авиация" ("Сила"), во время выполнения рейса которой самолет L-410 потерпел крушение в Иркутской области, выплатит семьям погибших пассажиров компенсации по 300 тыс. рублей. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев на своей официальной странице в Instagram .

"Перевозчик уже работает со страховой компанией. Плюс всем пострадавшим авиакомпания от себя выплатит по 100 тыс. рублей, а семьям погибших - по 300 тыс.", - говорится в сообщении.

Губернатор заявил, что в регионе есть все необходимые специалисты для оказания медицинской помощи пострадавшим, на данный момент поддержка федерального центра не требуется. Он добавил, что необходимо представить к наградам всех специалистов, которые участвовали в спасательной операции, отдельно отметив заслуги местных жителей.

Ранее первый заместитель директора компании Александр Гениевский сообщал ТАСС, что авиакомпания "Сила" выплатит пассажирам компенсации по 100 тыс. рублей. По данным авиакомпании, пассажиры застрахованы на 1,2 млн рублей на случай гибели.

Как сообщалось ранее, власти региона выплатят семьям погибших по одному миллиону рублей, пострадавшим в тяжелом состоянии - 500 тыс. рублей, в среднем - 250 тыс., получившим легкие травмы - 100 тыс. рублей. Также все пострадавшие имеют право на получение единовременных денежных выплат в результате возникновения чрезвычайной ситуации.