Россияне при въезде в Словакию должны представить справки об отрицательных тестах на ковид

ПРАГА, 13 сентября. /ТАСС/. Граждане России при въезде в Словакию должны представить пограничным властям республики справки об отрицательных ПЦР-тестах на коронавирус, также до прибытия в страну зарегистрироваться на сайтах korona.gov.sk/ehranica/ и mindop.sk . Об этом ТАСС сообщили в понедельник в дирекции международного аэропорта имени Милана Растислава Штефаника в Братиславе.

"Гражданам России, кроме действующих виз и разрешений на проживание в Словакии, требуется представить [пограничным властям] при въезде в республику справки об отрицательных ПЦР-тестах на ковид. Тесты должны быть сделаны не ранее чем за 72 часа до прибытия к нам, - отметили в дирекции. - Кроме того, россиянам, как и другим въезжающим гражданам, заранее необходимо заполнить в электронном виде по одному бланку на сайтах korona.gov.sk/ehranica/ и mindop.sk. Это нужно, чтобы уведомить о своем приезде нашу эпидемиологическую службу, усилия которой направлены на противодействие распространению ковида [в Словакии]".

В конце сентября - начале октября братиславский аэропорт переходит на работу по зимнему летному расписанию, уточнили в аэропорту столицы Словакии.

Как ранее в понедельник проинформировал официальный Telegram-канал правительства РФ со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с пандемией, Россия с 21 сентября возобновляет авиационное сообщение со Словакией. В эту страну самолеты будут летать по маршруту Москва - Братислава (4 рейса в неделю) и Санкт-Петербург - Братислава (два рейса в неделю).