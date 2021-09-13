Гражданам России в Абхазии предоставят бесплатный транспорт до избирательных участков

СУХУМ, 13 сентября. /ТАСС/. Администрации районов Абхазии организуют бесплатный транспорт для жителей республики, имеющих российское гражданство и желающих проголосовать 19 сентября в день выборов в Государственную думу Российской Федерации. Об этом шла речь на совещании у вице-президента Абхазии Бадры Гунба, посвященном предстоящим выборам.

Около 140 тыс. жителей Абхазии наравне с абхазским имеют и гражданство РФ. Абхазское законодательство допускает двойное гражданство с РФ. В Абхазии в день выборов откроются девять избирательных участков в Сухуме, Гудаутском, Гагрском, Очамчырском, Ткуарчалском и Галском районах. Один участок в городе Сухум относится к Даурскому одномандатному избирательному округу Забайкальского края, второй - к Павловскому одномандатному округу Воронежской области, участки в Гагре и Пицунде относятся к Самарскому одномандатному округу, остальные пять участков - к Всеволожскому одномандатному округу Ленинградской области.

"Абхазия по количеству [зарубежных] избирательных участков входит в первую пятерку, и, конечно же, на нас ложится определенная ответственность по организации спокойного волеизъявления граждан Российской Федерации, проживающих на территории нашей республики. В Гулрыпшском и Сухумском районах и в городе Новый Афон нет избирательных участков, в связи с чем главам администраций этих районов и города Новый Афон поручено организовать бесплатный транспорт для доставки желающих проголосовать на ближайшие избирательные участки", - сказал Гунба.

Глава Администрации Сухума Беслан Эшба отметил, что и в столице республики будет организован бесплатный транспорт для желающих принять участие в выборах. Доставка избирателей на участки будет организована, по словам руководителей местных органов власти, и в других районах республики. Вице-президент также поручил главам районов оказать содействие членам избирательных комиссий для проведения выездного голосования. Как сообщил на совещании заместитель министра внутренних дел Абхазии Беслан Чкадуа, с целью обеспечения общественного порядка и безопасности в день выборов на каждом избирательном участке будут нести службу по десять сотрудников милиции, а также экипаж ГАИ.

Представитель ЦИК РФ, советник-посланник посольства России в Абхазии Максим Литвинов сообщил, что избирателям, постоянно проживающим в Абхазии, будут выдавать по два бюллетеня: один федеральный со списком из 14 партий, допущенных Центризбиркомом РФ к выборам, второй - с одномандатными кандидатами.

Председатель ЦИК Абхазии Тамаз Гогия отметил на совещании, что на основании межгосударственного договора и договора между ЦИК РФ и ЦИК Абхазии абхазская сторона оказывает содействие по мере поступления обращений, но никак не вмешивается в проведение выборов. "Мы предоставили необходимый инвентарь. ЦИК РФ традиционно приглашает нас участвовать в качестве международных наблюдателей", - пояснил он.