Путин выразил соболезнования в связи со смертью генерала Казанцева

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью бывшего полномочного представителя главы государства в Южном федеральном округе (ЮФО) генерала Виктора Казанцева. Телеграмма опубликована во вторник на сайте Кремля.

"Настоящий офицер, талантливый военачальник, Виктор Германович посвятил жизнь защите Отечества, развитию наших Вооруженных сил и сохранению славных ратных традиций. Он внес большой вклад в борьбу с международным терроризмом, немало сделал для возвращения Северного Кавказа к мирной жизни", - говорится в послании президента, адресованном родным и близким Казанцева.

Путин назвал генерала "человеком большой внутренней силы и личного мужества", которого "уважали и ценили за высокую компетентность, требовательность к себе и подчиненным, за верность избранной профессии". Глава государства подчеркнул, что таким Казанцев навсегда останется "в памяти и сердцах родных, друзей, сослуживцев".

О смерти экс-полпреда президента стало известно ранее во вторник, он умер в возрасте 75 лет в Краснодаре.