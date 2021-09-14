Памфилова: все избирательные участки в России обеспечили средствами индивидуальной защиты

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Все избирательные участки в РФ, на которых будет проходить голосование на сентябрьских выборах, оснащены средствами индивидуальной защиты. Об этом сообщила во вторник председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на международной конференции "Роль гражданского общества в обеспечении демократических стандартов организации и проведения выборов".

"У нас полностью все избирательные участки обеспечены средствами индивидуальной защиты - масками, перчатками, индивидуальными ручками, [на них] обязательна социальная дистанция", - проинформировала она.

Памфилова обратила внимание, что из-за коронавирусной инфекции было принято решение не только предусмотреть голосование в течение трех суток, но и развести потоки избирателей. "У нас те избиратели, которые приходят на участки, и те, кто уже проголосовали, уходят с участков - потоки разведены", - пояснила глава Центризбиркома.

Выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.