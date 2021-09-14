Волонтеров донорского движения в Петербурге обучат медграмотности и проектной деятельности

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. В Санкт-Петербурге для волонтеров донорского движения проведут специальное обучение. Участниками программы лидерства станут 100 студентов университетов и средне специальных учебных заведений. Им расскажут о медицинской грамотности и проектной деятельности. Занятия пройдут с 17 по 19 сентября. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе городского комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

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"17-19 сентября пройдет "Выезд донорского актива" - мероприятие для студентов-волонтеров, занимающихся донорской активностью в вузах, ссузах и домах молодежи города. 100 участников пройдут образовательную программу повышения квалификации "Организатор донорского движения" по тематике донорства крови и костного мозга, медицинской грамотности и проектной деятельности", - говорится в сообщении.

Участники получат удостоверения о повышении квалификации государственного образца. Студентам объяснят, как собрать группу единомышленников в своем вузе. Они узнают, как мотивировать волонтеров, как не допустить эмоционального выгорания, договориться с администрацией учебного учреждения. Кроме того, врачи расскажут о том, зачем нужно донорство крови и костного мозга, чтобы потом активисты сами могли грамотно отвечать на вопросы будущих доноров.

"Студенты Санкт-Петербурга - мощнейший двигатель всего донорского движения Санкт- Петербурга. Они не только помогают как доноры, но и всегда готовы помогать другим становиться донорами. А теперь мы поможем им получить новые компетенции, наладить контакты и профессионально вырасти", - процитировали в пресс-службе директора Фонда "Страна Помогает" Дмитрия Кацубу.

Мероприятие организует фонд "Страна помогает" при поддержке комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями. Оно проводится в рамках нацпроектов "Образование" и "Здравоохранение".