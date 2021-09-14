Памфилова заявила, что доля госслужащих в избиркомах сведена к минимуму

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что доля государственных и муниципальных служащих в российской избирательной системе составляет не более 6%, административный ресурс в избиркомах сведен к минимуму.

"У нас за последние годы доля государственных и муниципальных служащих сведена до минимума. В среднем в избирательной системе России не более 6% государственных и муниципальных служащих работают. Все остальные - это в основном представители гражданского общества", - сказала Памфилова во вторник в ходе конференции, посвященной роли гражданского общества в организации выборов.

По ее словам, таким образом внутренний административной ресурс в избирательной системе РФ сведен к минимуму. "У нас сведен до минимума и внешний административной ресурс. Я не хочу сказать, что все идеально и таких случаев нет. Они есть, они бывают. Бывают какие-то попытки принуждения, но та система сейчас, которую мы сделали, она такова и настолько прозрачна, что моментально любой такой факт будет становиться достоянием общественности, по ним быстро и оперативно принимаются меры", - отметила глава ЦИК.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.