Меликов выразил соболезнования в связи со смертью генерала Казанцева

МАХАЧКАЛА, 14 сентября./ТАСС/. Врио главы Дагестана Сергей Меликов заявил, что жители республики всегда будут помнить значительный вклад генерала Виктора Казанцева, занимавшего впоследствии пост полномочного представителя президента страны в Южном федеральном округе, в разгром вторгшихся в республику международных бандформирований в августе - сентябре 1999 года. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе главы Дагестана.

О смерти экс-полпреда президента стало известно ранее во вторник, он умер в возрасте 75 лет в Краснодаре.

"Дагестанцы всегда будут помнить значительный вклад генерала Казанцева в разгром вторгшихся в республику международных бандформирований в августе - сентябре 1999 года, когда при его непосредственном участии удалось сохранить мир на Кавказе, отстоять целостность Отечества. Благодаря своим профессиональным и человеческим качествам, прямоте и справедливости, он снискал авторитет, доверие и уважение у многонационального народа", - приводит пресс-служба текст соболезнования от главы региона, направленного супруге генерала Светлане Казанцевой.

По словам Меликова, на высоком посту полномочного представителя президента страны в Южном федеральном округе и на протяжении всей жизни, участвуя в решении задач социально-экономического развития региона, Казанцев "оставался по-солдатски прямолинейным, напористым, планомерно отстаивал интересы юга, всеми силами содействовал укреплению политической стабильности, обеспечению безопасности государства и общества".

"Для всех нас это большая, невосполнимая утрата. Его жизнь являла собой пример подлинного патриотизма, самоотверженного служения Родине, твердости в борьбе с терроризмом, в отстаивании национальных интересов России", - отмечается в тексте телеграммы соболезнования.

Виктор Казанцев родился в Белоруссии, за годы службы занимал руководящие должности в Закавказье, Средней Азии, Чехословакии и Забайкалье. Был командующим Объединенной группировкой войск (сил) на Северном Кавказе с августа 1999 по апрель 2000 года. Награжден орденами "За военные заслуги", Красной Звезды, Дружбы, "За службу Родине в Вооруженных силах СССР" II и III степеней, медалью "За боевые заслуги".