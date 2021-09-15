Мосгортур: случаи ковида у вожатых детских лагерей после смены были точечными

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Массовых случаев заражения коронавирусом среди вожатых во время кампании по детскому отдыху этим летом не было выявлено, сообщила в интервью ТАСС генеральный директор Мосгортура Инна Голубева.

"В этом году были случаи, когда ковид выявлялся у вожатых после смены, но они были точечными, а не массовыми. Непонятно, вожатые заразились по пути домой или все же в лагерях. На следующих сменах такие вожатые не работали, так как перед началом смены мы требовали предоставить результаты ПЦР-тестов", - сказала Голубева.

Она добавила, что порядка 80% человек, которые работали в последние смены - третьи и четвертые - прошли вакцинацию от коронавируса. На сменах Мосгортура в этом году также присутствовали и те вожатые, у которых были высокие показатели антител. Сотрудники детских лагерей обязаны были находиться в масках, и чтобы стимулировать к этому, были созданы брендированные маски как дополнение к форме вожатого.

"Всего в базе данных у нас порядка 5 тыс. вожатых. Ежегодно мы обучаем около 1 тыс. человек, но нужно понимать, что не все они поедут с нами работать, так как часть все же отсеивается. Безусловно, из-за того, что в прошлом году лагеря не принимали детей, часть вожатых тоже отсеялись, но основной костяк все же остался", - уточнила Голубева.

По ее словам, в Мосгортуре средний возраст вожатого составляет 19-20 лет. Зачастую на эту позицию приходят девушки, количество мужчин составляет 20-30% общего числа вожатского корпуса. Средняя зарплата вожатого в Мосгортуре за смену составляет 20-22 тыс. рублей, а у тех, кто имеет спортивную подготовку, прошел дополнительные инструктажи и получил дополнительное образования как инструктор, - до 40 тыс.

Полный текст интервью читайте на сайте ТАСС.