Мосгортур: число несанкционированных выездов детей из Москвы в лагеря этим летом снизилось

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Количество несанкционированных выездов детей из Москвы в лагеря для отдыха, расположенные в других регионах, существенно снизилось. За летний сезон 2021 года был выявлен один случай, сообщила в интервью ТАСС генеральный директор Мосгортура Инна Голубева.

"Возможно, из-за ситуации с пандемией, количество несанкционированных выездов детей из Москвы в лагеря, расположенные в других регионах, сильно снизилось. Согласно статистике, за летний сезон был зафиксирован только один такой случай. Данный вопрос был решен оперативно и позитивно. В 2019 году таких несанкционированных групп за сезон было около 5-6", - сказала она.

Голубева также рассказала, что на фоне ограничений из-за коронавируса программа мероприятий в лагерях претерпела существенные изменения. Большинство проходили на улице, а массовые были ограничены. "Привычных общих лагерных мероприятий не было. Мероприятия были только по отрядам. Исключением были спортивные мероприятия на свежем воздухе с соблюдением всех мер безопасности. Так как все лагеря работали в закрытом формате, то в культурную программу не входили и привычные всем экскурсии", - уточнила гендиректор Мосгортура.

Кроме того, в этом году были отменены традиционные родительские дни, когда родители могут навестить ребенка. Такое решение, по мнению Голубевой, положительно сказалось на адаптации детей в лагере. "Когда ребенка забирают три раза в неделю, то он выпадает из лагерной жизни. Мы наблюдаем, что запрет на возможность забрать ребенка из лагеря на день, чтобы погулять с ним, в части адаптации показал свою эффективность. Так что меры, связанные с коронавирусом, показали, что дети были более сплоченные и организовались в лагере. Возможно, эта мера останется с нами надолго", - отметила она.

Также, по словам Голубевой, в этом году поменялась ситуация и с продолжительностью смен. "Мы сохранили стандартную смену 21 день. Но, судя по тенденции, большинство частных лагерей перешли на 14-дневные смены. Это очень удобно для родителей. В целом могу сказать, что тенденция такова, что 14 дней - это самый оптимальный срок для отдыха детей", - считает собеседница агентства.

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