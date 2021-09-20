Комиссия Думы обратится в органы по поводу призывов из-за рубежа к кибератакам на выборах

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России обратится в "компетентные органы" по поводу призывов из-за рубежа к кибератакам на систему голосования во время выборов в России. Об этом заявил в понедельник глава комиссии Василий Пискарев.

"Зафиксированы незаконные публичные призывы на русском языке из-за рубежа организовывать кибератаки на нашу электронную систему для голосования. Комиссия Госдумы подготовила обращение в компетентные органы для принятия мер реагирования на данные правонарушения", - приводятся слова Пискарева в Telegram-канале комиссии.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила о беспрецедентных кибератаках на сайт ЦИК в ходе голосования. В свою очередь глава Минцифры РФ Максут Шадаев сообщил, что кибератаки на российские ресурсы в дни выборов в Госдуму не оказали значимого эффекта.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходили в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования проходили прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов.