Телеведущий Дмитрий Киселев получил первый отрицательный тест на коронавирус

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Известный телеведущий Дмитрий Киселев сообщил, что получил первый отрицательный тест на коронавирус после госпитализации.

"Пока первый отрицательный ПЦР-тест. Нужно дождаться второго, а потом выпишут из больницы. <…> В любом случае главные трудности позади", - сказал он ТАСС в понедельник.

Киселев также поблагодарил медицинский персонал 52-й городской клинической больницы Москвы за помощь. "Спасибо врачам и сестрам "52-й" и спасибо "Спутнику V", - сказал Киселев.

7 сентября телеведущий сообщил ТАСС, что госпитализирован с коронавирусом.

Дмитрий Киселев известен зрителям как ведущий телепрограммы "Вести недели" на канале "Россия-1". С декабря 2013 года он занимает должность гендиректора Международного информационного агентства "Россия сегодня".