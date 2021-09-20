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Пандемия COVID-19

Телеведущий Дмитрий Киселев получил первый отрицательный тест на коронавирус

Следует дождаться второго теста и ждать выписки из больницы, отметил журналист

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Известный телеведущий Дмитрий Киселев сообщил, что получил первый отрицательный тест на коронавирус после госпитализации.

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"Пока первый отрицательный ПЦР-тест. Нужно дождаться второго, а потом выпишут из больницы. <…> В любом случае главные трудности позади", - сказал он ТАСС в понедельник.

Киселев также поблагодарил медицинский персонал 52-й городской клинической больницы Москвы за помощь. "Спасибо врачам и сестрам "52-й" и спасибо "Спутнику V", - сказал Киселев.

7 сентября телеведущий сообщил ТАСС, что госпитализирован с коронавирусом.

Дмитрий Киселев известен зрителям как ведущий телепрограммы "Вести недели" на канале "Россия-1". С декабря 2013 года он занимает должность гендиректора Международного информационного агентства "Россия сегодня".

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