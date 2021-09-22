Первое заседание осенней сессии СФ началось с минуты молчания в память о погибших в Перми

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Сенаторы начали первое в осенней сессии пленарное заседание в среду с того, что почтили минутой молчания память погибших во время стрельбы в пермском университете, передает корреспондент ТАСС.

"20 сентября в пермском университете произошла страшная трагедия, в результате которой погибли шесть человек, есть пострадавшие. Особенно горько осознавать, что жертвами стали молодые люди, чья жизнь только началась. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших, жителям Перми, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Прошу почтить память погибших минутой молчания", - сказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в самом начале заседания.

В понедельник студент первого курса Тимур Бекмансуров, находясь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу. Погибли шесть человек, еще более 20 пострадали. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц.