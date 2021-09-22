Более 150 школ отремонтируют в Курганской области за три года

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Власти Курганской области планируют отремонтировать 158 сельских образовательных учреждений в течение трех лет в рамках госпрограммы по капитальному ремонту школ, утвержденной президентом страны Владимиром Путиным. Об этом сообщил губернатор Вадим Шумков в ходе Дней субъекта в Совете Федерации.

"Благодарим за поддержку <…> новой программы по капитальному ремонту сельских школ, это позволит нам доработать те остатки по сельским школам - 158 объектов", - сказал Шумков.

По его словам, образовательные учреждения будут отремонтированы в течение трех лет. Всего на реализацию программы капитального ремонта будет направлено 2,3 млрд рублей, следует из информации на слайдах презентации. Также в Курганской области до 2025 года построят шесть школ общей стоимостью 3,2 млрд рублей и два детских сада стоимостью 240 млн рублей.

"Это и сельские школы, небольшие, это и городские школы. Мы будем подходить [к решению этой проблемы] дифференцированно, чтобы не было избирательности. В первую очередь мы отремонтируем школы, которые находятся в достаточно ветхом состоянии", - сообщила журналистам заместитель губернатора региона по социальной политике Лариса Кокорина.

В 2020 году в Курганской области провели капитальный ремонт в 30 детсадах, в 72 общеобразовательных учреждениях, пяти техникумах и колледжах. Всего на реализацию программы в прошлом году было направлено более 1,2 млрд рублей.

В июне президент РФ Владимир Путин просил правительство совместно с регионами подготовить специальную программу капитального ремонта школ с акцентом на сельские школы, и сейчас понятны ее параметры: до конца 2026 года планируется отремонтировать более 7,3 тыс. школ, в том числе 3 тыс. - в ближайшие два года. Решено сделать эту программу комплексной, то есть включить не только ремонт, но и внутреннее оснащение и установку современного учебного оборудования.