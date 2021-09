Руководство The Bell опровергло заявления о том, что издание является иноагентом

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Руководство интернет-издания The Bell заявляет, что не получает финансирования из-за рубежа и не является иноагентом. Об этом сказано на сайте данного СМИ.

"Управляющая компания The Bell в настоящее время зарегистрирована в России и не получает иностранного финансирования. The Bell продолжает работу в обычном режиме", - сказано в сообщении издания.

Сегодня активист Александр Ионов сообщил, что направил в Генпрокуратуру заявление с просьбой проверить финансирование издания The Bell и признать его иноагентом. В заявлении Ионова упомянута компания Polestar Digital Ventures Inc., получавшая финансирование от американской Investigative Studios Inc.

"Упомянутая Ионовым Investigative Studios - частная компания, которая была занята в производстве и продюсировании двух фильмов, снимавшихся в 2017-2018 годах для платформ HBO и Amazon известным американским документалистом, обладателем "Оскара" Алексом Гибни. Сотрудничество Polestar Digital Ventures с Investigative Studios заключалось в организации для этих фильмов интервью с российскими официальными лицами, комментаторами и участниками событий", - отметили в The Bell.

Ионов ранее направил в Генпрокуратуру, Минюст и Роскомнадзор заявления с требованиями провести проверку и признать иностранными агентами издание "Важные истории" и его главреда Романа Анина. "Важные истории" в итоге признали иноагентом. Также по его заявлению иностранным агентом признали издание Meduza.