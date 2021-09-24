Минцифры: система ДЭГ положительно зарекомендовала себя с технологической точки зрения

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 сентября. /ТАСС/. Система дистанционного электронного голосования (ДЭГ), которая применялась на выборах в Москве и еще шести регионах страны с 17 по 19 сентября, с технологической точки зрения показала себя положительно, сообщил ТАСС в пятницу в кулуарах форума "Проф-IT" в Нижнем Новгороде заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олег Качанов.

"С технической точки зрения, в целом, оцениваю [ДЭГ] положительно. <...> У нас все сравнительно ровно стартовало, ровно прошло, спокойно завершилось и быстро посчиталось. Моя технологическая оценка абсолютно позитивная. Каких-то жалоб, массовых нареканий, к счастью, не было", - сказал собеседник.

Он отметил, что были единичные обращения, связанные, например, с потерей электронного ключа пользователем. "Отдельно взятые пользователи писали: <...> "вышел из браузера, ключ потерял", но если бы ты зашел в участковую избирательную комиссию и случайно порвал бюллетень, то все", - добавил Качанов.

Помимо Москвы, ДЭГ на выборах 17-19 сентября применялось в Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской, Ярославской областях и в Севастополе.

В Нижнем Новгороде 23-24 сентября впервые проходит Всероссийский форум региональной информатизации "Проф-IT". Форум является центральной площадкой обсуждения вопросов развития регионов, в котором участвуют руководители региональных органов власти, представители федеральных органов власти и экспертного сообщества.