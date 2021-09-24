Принц Эндрю не будет оспаривать факт вручения ему искового заявления о насилии

ЛОНДОН, 24 сентября. /ТАСС/. Адвокаты британского принца Эндрю отказались от возможности оспорить факт вручения Его Высочеству искового заявления американки Вирджинии Джуфре (Робертс), обвиняющей принца в сексуальном насилии. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на документы суда Южного округа в Нью-Йорке.

Ранее работающие на принца юристы заявляли, что процедура вручения документов была осуществлена с рядом нарушений, и намеревались оспорить решение суда признать ее состоявшейся. Отведенный для этого срок должен был истечь в эту пятницу, однако защита принца признала, что 21 сентября принцу вновь было передано исковое заявление и на этот раз с соблюдением необходимых формальностей. Ответить на обвинения Джуфре по сути сын королевы Елизаветы II должен до 29 октября.

Женщина заявляет, что стала жертвой американского бизнесмена Джеффри Эпштейна, который якобы свел ее с принцем. Она утверждает, что сын королевы Елизаветы II трижды вступал с ней в сексуальную связь против ее воли в 2001 году, когда ей было всего 17 лет. Она требует от 61-летнего принца компенсации за полученный физический и моральный ущерб.

Сам герцог Йоркский неоднократно отрицал утверждения о сексуальной связи с 17-летней девушкой. По его словам, он никогда не встречался с Джуфре, а фотография, на которой они запечатлены вместе в компании любовницы Эпштейна Гилейн Максвелл, является подделкой.

В ноябре 2019 года принц был вынужден отказаться от исполнения официальных обязанностей на фоне заявлений Джуфре о том, что он был среди нескольких мужчин, с которыми ее принуждали заниматься сексом Эпштейн и Максвелл.

Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк в июле 2019 года. Ему предъявили обвинения в сексуальном насилии и вовлечении несовершеннолетних в проституцию. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовал визиты в свой дом в нью-йоркском районе Манхэттен десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после его самоубийства в тюремной камере 10 августа 2019 года.