В Хабаровском крае подготовили площадку для посадки вертолета на месте крушения Ан-26

ТАСС, 25 сентября. Спасатели завершили работы по подготовке вертолетной площадки на месте крушения самолета Ан-26 в Хабаровском крае, сообщает в субботу пресс-служба регионального управления МЧС России.

"На месте крушения самолета Ан-26 на горе Хребтовой под Хабаровском сводной группировкой МЧС России завершены работы по подготовке площадки для посадки вертолета. В квадрате 50х50 м полностью вырублены и выкорчеваны деревья и кустарники. Чтобы очистить этот участок тайги от густой растительности, практически вручную с применением бензопилы, подручных средств и инструментов спасателям потребовалось чуть больше суток. Работы велись днем, а также с наступлением темноты", - говорится в сообщении.

На месте крушения Ан-26 продолжаются следственные мероприятия. В центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Хабаровскому краю продолжает работать оперативный штаб. Идет сбор и анализ поступающей информации. Специалисты МЧС России оказывают необходимую психологическую помощь обратившимся родственникам, работает телефон доверия.

22 сентября самолет Ан-26 осуществлял проверку наземных средств радиотехнического обеспечения полетов на территории Хабаровского края. В районе 38 км от Хабаровска самолет исчез с радаров. На борту самолета находились шесть членов экипажа. 24 сентября сотрудники правоохранительных органов нашли останки членов экипажа Ан-26. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело.