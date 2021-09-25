Число заразившихся коронавирусом в Саратовской области превысило 87 тыс. человек

САРАТОВ, 25 сентября. /ТАСС/. Число инфицированных коронавирусом жителей Саратовской области с начала пандемии превысило 87 тыс. человек, за сутки выявили 296 заразившихся - максимум с начала пандемии, сообщило правительство региона в субботу.

"В Саратовской области зарегистрировано 296 новых случаев коронавируса. Общее количество заболевших COVID-19 составляет в Саратовской области 87 263 человека", - говорится в сообщении.

Уточняется, что выздоровели 79 743 человека, в том числе за последние сутки - 302 человека.

Число заражений коронавирусом в Саратовской области резко начало расти на прошлой неделе, рост продолжался практически ежедневно. В связи с этим в области вводятся ограничения по коронавирусу, организуют дополнительные койки в ковидных госпиталях.

В Саратовской области действуют ограничения на работу общепита, остается под запретом проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке и т. д. Запрещается работа детских игровых площадок и игровых комнат для детей в помещениях, расположенных в объектах торговли, работа предприятий общественного питания, расположенных в зонах фуд-кортов в торговых центрах, комплексах, ограничена реализацией продукции на вынос, без предоставления посетителям посадочных мест. Также временно приостановили бронирование мест, прием и размещение организованных групп детей и подростков в гостиницах и иных заведениях для участия в мероприятиях.