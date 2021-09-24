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Основной категорией заболевших становятся молодые.
Основной категорией заболевших становятся молодые.
Основной категорией заболевших становятся молодые.
Основной категорией заболевших становятся молодые.
Основной категорией заболевших становятся молодые.
Пандемия COVID-19

Основной категорией заболевших становятся молодые. Главное о коронавирусе за 24 сентября

© Владимир Гердо/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 7 376 374 случая заражения, из них новых — 21 379. За сутки умерли 828 человек, за весь период — 202 273.
  • "Спутник Лайт" одобрили в Египте.
  • Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что эффективность "Спутника V" по отношению к дельта-штамму превышает 83%.
  • Гинцбург: ревакцинироваться после "Спутника V" можно любым препаратом.
  • Минздрав Ставрополья сообщил о четвертой волне пандемии в регионе.
  • Врач оценил вероятность заражения коронавирусом у лиц с сахарным диабетом в 10 раз выше, чем у людей без этого заболевания.
  • Россияне могут посетить Джибути при наличии визы и ПЦР-теста.
  • Эксперт: основной категорией заболевших COVID-19 становятся молодые люди и подростки.

Москва

Мир

  • Всего зафиксировано более 230,7 млн случаев заражения (данные Университета Джона Хопкинса).
  • Заболеваемость COVID-19 в мире упала до июльского уровня.
  • Вьетнамская компания заявила об успешном производстве первой партии вакцины "Спутник V".
  • Список одобренных ВОЗ лекарств от COVID-19 пополнили два моноклональных антитела.
  • Минздрав Украины отмечает самые высокие с начала года темпы распространения COVID-19.
  • В США одобрили применение бустерных доз вакцины Pfizer для людей старше 65 лет.
  • Байден: более 90% американских военных вакцинировались от COVID-19.
  • В Тунисе отменили комендантский час.
  • СМИ: сын президента Бразилии Жаира Болсонару заразился коронавирусом после визита в ООН.
  • СМИ: вспышка коронавируса в Харбине связана с дельта-штаммом.
  • Инактивированная вакцина от коронавируса оказалась безопасной для пациентов с ВИЧ.
Теги
Пандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
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