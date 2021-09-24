Основной категорией заболевших становятся молодые. Главное о коронавирусе за 24 сентября

Пандемия COVID-19

Мобильный отряд военных медиков помог более чем 1,2 тыс. пациентам с ковидом в Туле

Военные медики прибыли в Тулу 25 июня по просьбе губернатора Алексея Дюмина и по решению министра обороны России Сергея Шойгу

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