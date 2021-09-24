Основной категорией заболевших становятся молодые. Главное о коронавирусе за 24 сентября

Россия
- Всего зафиксировано 7 376 374 случая заражения, из них новых — 21 379. За сутки умерли 828 человек, за весь период — 202 273.
- "Спутник Лайт" одобрили в Египте.
- Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что эффективность "Спутника V" по отношению к дельта-штамму превышает 83%.
- Гинцбург: ревакцинироваться после "Спутника V" можно любым препаратом.
- Минздрав Ставрополья сообщил о четвертой волне пандемии в регионе.
- Врач оценил вероятность заражения коронавирусом у лиц с сахарным диабетом в 10 раз выше, чем у людей без этого заболевания.
- Россияне могут посетить Джибути при наличии визы и ПЦР-теста.
- Эксперт: основной категорией заболевших COVID-19 становятся молодые люди и подростки.
Москва
- Всего зафиксировано 1 614 404 случая заражения, из них новых — 2 893.
- В кинотеатрах Москино планируют создать зоны COVID-free.
Мир
- Всего зафиксировано более 230,7 млн случаев заражения (данные Университета Джона Хопкинса).
- Заболеваемость COVID-19 в мире упала до июльского уровня.
- Вьетнамская компания заявила об успешном производстве первой партии вакцины "Спутник V".
- Список одобренных ВОЗ лекарств от COVID-19 пополнили два моноклональных антитела.
- Минздрав Украины отмечает самые высокие с начала года темпы распространения COVID-19.
- В США одобрили применение бустерных доз вакцины Pfizer для людей старше 65 лет.
- Байден: более 90% американских военных вакцинировались от COVID-19.
- В Тунисе отменили комендантский час.
- СМИ: сын президента Бразилии Жаира Болсонару заразился коронавирусом после визита в ООН.
- СМИ: вспышка коронавируса в Харбине связана с дельта-штаммом.
- Инактивированная вакцина от коронавируса оказалась безопасной для пациентов с ВИЧ.