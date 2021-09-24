Врач оценила вероятность заражения коронавирусом у лиц с сахарным диабетом

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Вероятность заражения коронавирусом у лиц с сахарным диабетом в 10 раз выше, чем у людей без этого заболевания. Более того, пациенты с сахарным диабетом первого и второго типа госпитализируются в три-четыре раза чаще, сообщила в пятницу директор ФГБУ "НМИЦ эндокринологии", член-корреспондент РАН Наталья Мокрышева.

"Пациенты с эндокринной патологией, в особенности, с сахарным диабетом первого и второго типа, находятся в группе особого риска. Они в три-четыре раза чаще госпитализируются, имеют осложненное течение заболевания, что коррелируется с высокой вероятностью неблагоприятных исходов. Как показывают научные исследования и клинический опыт, вероятность заражения SARS-Cov-2 у пациентов с сахарным диабетом в 10 раз выше, чем у людей, не имеющих такого заболевания. Не случайно, практически каждый третий положительно инфицированный имеет сахарный диабет или страдает ожирением", - приводит ее слова пресс-служба НМИЦ.

Мокрышева также добавила, что пациенты с хронической болезнью почек инфицируются в три-семь раз чаще здоровых людей, и болезнь у них тоже протекает тяжелее, статистика смертности в пандемию среди них в два-четыре раза выше. Коронавирус также чрезвычайно опасен для людей с надпочечниковой недостаточностью, рассказала она. "Воздействие коронавирусной инфекции на клетки поджелудочной железы, надпочечников, гипофиза, щитовидной железы привело к появлению новых видов заболеваний. Сегодня мы имеем дело с ковид-индуцированными диабетами и тиреоидитами", - отметила эксперт.

Она подчеркнула, что вакцина от COVID-19 - "великое благо, спасение для пациентов с эндокринными нарушениями". "И если поначалу мы рекомендовали вакцинацию с некоей осторожностью, то сегодня ориентируем своих пациентов на обязательность проведения данной процедуры", - заключила она.