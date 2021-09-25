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Пандемия COVID-19

В Саратовской области на дистант перевели школьников крупных городов и поселков

По словам министра образования региона, это вынужденная мера

САРАТОВ, 25 сентября. /ТАСС/. Школьники крупных населенных пунктов Саратовской области будут в течение двух недель учиться дистанционно в связи с ростом числа заболевших коронавирусом и ОРВИ, рассказал в субботу ТАСС исполняющий обязанности министра образования региона Михаил Орлов.

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"В условиях сложившейся эпидемиологической ситуации принято решение организовать обучение с применением дистанционных технологий среди школьников с 27 сентября по 11 октября в крупных городах области и отдельных районных центрах", - сказал Орлов.

Он уточнил, что удаленно будут учиться школьники Саратова, Энгельса, Вольска, Маркса, Хвалынска, Ртищево, Пугачева, Аркадака, Красного Кута, Калининска, Петровска, а также рабочих поселков Татищево, Самойловка, Базарный Карабулак, Мокроус, Лысые горы, Дергачи, поселка Светлый, села Балтай.

"Эта вынужденная мера позволит сохранить здоровье детей и педагогов, нормализовать эпидемиологическую ситуацию в регионе. Переход на дистанционное обучение предлагается точечно - только в крупных городах и районных центрах, где ситуация с заболеваемостью стоит наиболее остро", - пояснил Орлов. Он добавила, что в школах, которые продолжают работать в традиционном очном режиме, временно запретили проведение массовых мероприятий.

25 сентября в Саратовской области зарегистрировали 296 новых случаев коронавируса - наибольшее число с начала пандемии. Общее количество заболевших COVID-19 составляет в Саратовской области 87 263 человека. Выздоровели с начала эпидемии 79 743 человека, за сутки 302 человека.

Теги
РоссияСаратовская областьПандемия COVID-19
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