Псковские власти перепрофилируют филиал районной больницы под пациентов с коронавирусом

ПСКОВ, 25 сентября. /ТАСС/. Власти Псковской области, где общее число зараженных коронавирусом приблизилось к отметке в 50 тыс. человек, расширят коечный фонд для пациентов с этой инфекцией. Для этих целей перепрофилируют Куньинский филиал Великолукской межрайонной больницы, сообщил в субботу губернатор Михаил Ведерников в своем видеообращении к жителям региона.

"Эпидситуация в Псковской области ухудшается. Вторую неделю подряд фиксируется рост заболеваемости... Систему здравоохранения мы заблаговременно подготовили. У нас есть необходимые препараты, средства индивидуальной защиты для противодействия потенциальной новой волне коронавируса. Мы начали постепенно расширять коечный фонд. Для этих целей будет задействован Куньинский филиал Великолукской межрайонной больницы. В целом мы готовы, но это не значит, что риски заболевания для жителей региона снижаются", - сказал Ведерников.

Ранее ТАСС сообщал о том, что число школьных классов в Псковской области, закрытых на карантин из-за коронавируса, за неделю выросло более чем в 14 раз, до 86. Количество учеников, переведенных на дистанционное обучение, превысило 1,7 тыс. человек. Вечером 24 сентября власти сообщили о новом очаге коронавируса - в Невельской школн №1, где из-за инфекции ученики шести классов школы ушли на карантин. По оценке властей, рост заболеваемости "сопряжен со многими факторами, в том числе сезонными".

По данным регионального оперштаба, общее число зафиксированных заражений в Псковской области составляет 49 633, 42 607 человек выздоровели, 763 человека умерли. В регионе разрешили работу театров и филармоний при условии заполняемости залов на 70% от общего числа мест.