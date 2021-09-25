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Стрельба в Пермском государственном университете

Более 40 пострадавших после стрельбы получили выплаты из бюджета пермского университета

Вуз поблагодарил также тех, кто поддерживает семьи через фонды университета и участвует в сборах

ТАСС, 25 сентября. Пермский государственный национальный исследовательский университет выплатил из своего бюджета материальную помощь свыше 40 пострадавшим после стрельбы, которую устроил первокурсник 20 сентября.

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Об этом говорится в сообщении, опубликованном  на официальной странице группы вуза в социальной сети "ВКонтакте".

"На данный момент 41 человек получил материальную поддержку из бюджета Пермского университета", - отмечается в сообщении.

Вуз поблагодарил тех, кто поддерживает семьи через фонды университета и участвует в сборах. "Эти деньги пойдут на дальнейшую помощь пострадавшим студентам и сотрудникам вуза", - говорится в сообщении.

В понедельник, 20 сентября, студент первого курса Пермского госуниверситета, находясь на территории одного из корпусов вуза, открыл стрельбу. Погибли шесть человек, более 40 пострадали. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.

Теги
РоссияПермский крайСтрельба в Пермском государственном университете
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