Более 40 пострадавших после стрельбы получили выплаты из бюджета пермского университета

ТАСС, 25 сентября. Пермский государственный национальный исследовательский университет выплатил из своего бюджета материальную помощь свыше 40 пострадавшим после стрельбы, которую устроил первокурсник 20 сентября.

Что известно о стрельбе в Пермском государственном университете

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице группы вуза в социальной сети "ВКонтакте".

"На данный момент 41 человек получил материальную поддержку из бюджета Пермского университета", - отмечается в сообщении.

Вуз поблагодарил тех, кто поддерживает семьи через фонды университета и участвует в сборах. "Эти деньги пойдут на дальнейшую помощь пострадавшим студентам и сотрудникам вуза", - говорится в сообщении.

В понедельник, 20 сентября, студент первого курса Пермского госуниверситета, находясь на территории одного из корпусов вуза, открыл стрельбу. Погибли шесть человек, более 40 пострадали. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.