Митрополит Иларион призвал исключить продажу оружия "безумцам" и гражданским лицам

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Законодатели должны принять меры, которые исключат возможность "безумцам" пользоваться оружием, как это произошло в Пермском вузе, заявил в субботу в эфире телеканала "Россия-24" председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

"Вот недавно произошла трагедия в Пермском государственном университете, когда молодой человек взял оружие и расстрелял ни в чем не повинных людей. Мы должны принять какие-то законодательные меры, которые исключат в дальнейшем возможность вот таким безумцам пользоваться оружием. Я вообще не понимаю, зачем оружие должно продаваться обычным гражданским людям. Надо, чтобы наши законодатели подумали об этом", - сказал митрополит.

В понедельник, 20 сентября, студент первого курса Пермского госуниверситета, находясь на территории одного из корпусов вуза, открыл стрельбу. Погибли шесть человек, более 40 пострадали.