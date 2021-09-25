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Стрельба в Пермском государственном университете

Митрополит Иларион призвал исключить продажу оружия "безумцам" и гражданским лицам

Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата считает, что законодатели должны принять соответствующие меры

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Законодатели должны принять меры, которые исключат возможность "безумцам" пользоваться оружием, как это произошло в Пермском вузе, заявил в субботу в эфире телеканала "Россия-24" председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

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"Вот недавно произошла трагедия в Пермском государственном университете, когда молодой человек взял оружие и расстрелял ни в чем не повинных людей. Мы должны принять какие-то законодательные меры, которые исключат в дальнейшем возможность вот таким безумцам пользоваться оружием. Я вообще не понимаю, зачем оружие должно продаваться обычным гражданским людям. Надо, чтобы наши законодатели подумали об этом", - сказал митрополит.

В понедельник, 20 сентября, студент первого курса Пермского госуниверситета, находясь на территории одного из корпусов вуза, открыл стрельбу. Погибли шесть человек, более 40 пострадали. 

Теги
РоссияИларион (митрополит)Стрельба в Пермском государственном университете
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