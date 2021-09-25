В РПЦ считают, что кампания про продвижению вакцинации от COVID-19 в России провалилась

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) считает, что кампания по продвижению и пропаганде вакцинации от коронавируса в России провалилась, поскольку многих людей не удалось убедить в необходимости прививки. Об этом он заявил в субботу в эфире телеканала "Россия-24" .

"Мы уже полтора года живем в условиях пандемии, мы первыми изобрели вакцину от коронавируса, но до сих пор у нас вакцинировано около трети, даже чуть меньше трети населения нашей страны. О чем это говорит? Это говорит о том, что кампания по продвижению вакцинации, по пропаганде вакцинации по большому счету провалилась", - сказал владыка.

"Мы не смогли убедить наших людей в том, что нужно вакцинироваться, мы не смогли убедить очень многих людей в том, что вакцинация нужна, может быть, не столько им самим, сколько она важна для спасения жизни близких, для спасения жизней окружающих их людей", - пояснил архиерей.

10 декабря в России началась вакцинация от коронавируса. 14 декабря министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что препарат в рамках масштабной вакцинации доставлен во все регионы России. В преддверии Нового года Иларион в качестве напутствия православным призывал всех, у кого есть возможность, привиться от коронавируса в 2021 году. Он отмечал, что не участвовал в какой-то кампании по вакцинированию, но сам перенес болезнь, а затем привился и рекомендовал это сделать другим.