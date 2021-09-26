Марафон, перекрытые улицы, пандемия и очереди. Как проходит день выборов в Берлине

БЕРЛИН, 26 сентября. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. Сотни тысяч жителей Берлина с раннего утра пошли на избирательные участки, чтобы принять участие в выборах в Бундестаг. Процесс голосования в этот раз заметно отличается от того, что было четрые года назад. В Германии до сих пор действуют коронавирусные ограничения, это значит, что все граждане, отдавая голос, обязаны носить маски и соблюдать дистанцию.

Избирательные участки открыты в школах, детских садах, библиотеках, административных зданиях. На входе волонтеры просят предъявить приглашение на выборы, в котором указан номер участка, к которому прикреплен голосующий, затем уже показывают более точное направление. Внутри строго следят за тем, чтобы не нарушался масочный режим, везде развешены соответствующие объявления, в некоторых местах на пол нанесена разметка, чтобы пришедшие не создавали толпу. Каждый гражданин может отдать два голоса - по одномандатным округам и по партийным спискам. Кроме того, жителям Берлина сегодня предлагают поучаствовать в референдуме и решить, можно ли лишать собственности крупные концерны, которые занимаются недвижимостью и злоупотребляют положением на рынке.

Как убедился корреспондент ТАСС, в районе 10-11 часов утра на некоторых участках в округах Митте и Кройцберг уже образовались очереди. "Из-за пандемии я хотел проголосовать дистанционно, но так и не разобрался, как запросить документы для этого, поэтому решил прийти утром на участок", - говорит пожилой мужчина, который голосует в одной из школ центрального округа.

На избирательных участках в Германии не бывает контроля безопасности, не дежурят правоохранители, не меряют температуру. Внутри граждан ждет минимум бюрократических процедур, в среднем на все уходит по 10-15 минут. Возле урн, как правило, висят три флага - германский, берлинский и флаг Евросоюза. Работают сотрудники общественно-правовых телеканалов, которые после закрытия голосования будут публиковать первые экзит-полы.

С марафона на избирательные участки

В столице ФРГ в один день с главным политическим событием года проходит и Берлинский марафон. Для города это большое испытание, как с точки зрения организации, так и безопасности. Всего на улицах дежурят до 2 тыс. полицейских, в небе летают несколько вертолетов, перекрыт 42-километровый отрезок улиц, что, разумеется, не остается без последствий для городского трафика.

В забеге участвуют более 25 тыс. человек, сотни тысяч отправляются на избирательные участки, многим предстоит и то, и то. Одни голосуют до старта и приходят к урнам уже в спортивной одежде, а другие пойдут отдавать гражданский долг после забега.

Берлинский марафон - один из наиболее престижных забегов в мире. Он традиционно проводится в Берлине в последние субботу и воскресенье сентября, в его рамках организуется целый ряд спортивных мероприятий. В прошлом году соревнования отменили из-за пандемии. Дистанция пролегает через наиболее известные достопримечательности столицы, сегодня спортсменам благоволит погода - на улице комфортные 25 градусов и безоблачно. Старт марафона - в 09:15 (10:15 мск), но, учитывая число участников, последние бегуны стартовали примерно спустя час после элиты. До закрытия избирательных участков в 18:00 (19:00 мск) к финишу большинство из них успеет.